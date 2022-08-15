عواصف وأمطار تعرقل حركة السير وتقتلع الأشجار في أنقرة

أنقرة–سانا

اجتاحت عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة العاصمة التركية أنقرة اليوم ما تسبب بغمر الشوارع بالمياه واقتلاع الأشجار.

ونقلت وكالة (الأناضول) الناطقة باسم النظام التركي عن السلطات المحلية قولها إن المواطنين والسائقين في أنقرة واجهوا لحظات عصيبة بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف التي لم تكن متوقعة حيث اقتلعت الرياح القوية الأشجار في بعض شوارع العاصمة.

بدورها ذكرت الأرصاد الجوية أن مثل هذه الهطولات المطرية اعتيادية في الصيف وأنها عادة ما تكون كثيفة ولمدة قصيرة.

وفي مطلع حزيران الماضي أدى هطل الأمطار الغزيرة في أنقرة إلى تشكل سيول وفيضانات غمرت المنازل والسيارات في عدد من المناطق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency