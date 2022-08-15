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69 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

2022-08-15

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 69 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط في الحديدة قوله اليوم: “إن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية إضافة إلى 6 خروقات بقصف مدفعي و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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