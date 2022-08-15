مجلس الشورى اليمني: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية جزء من الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية

صنعاء-سانا

أدان مجلس الشورى اليمني بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أمس نقاطاً في محافظتي ريف دمشق وطرطوس.

واعتبر المجلس في بيان اليوم هذا الاعتداء السافر تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي وتقويضاً للسلام في المنطقة وامتداداً للعدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً الذي يطال اليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح البيان أن هذه الاعتداءات الصهيونية تأتي في إطار الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية ولتسهيل تحركاتها وأعمالها الإجرامية بحق أبناء الشعب السوري مؤكداً حق سورية الشقيقة في الدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادتها واستقلال أراضيها بشتى الوسائل التي كفلها القانون والمواثيق الدولية.

ودعا البيان المجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وأحرار العالم إلى إدانة واستنكار هذا العمل الإجرامي الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة.

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