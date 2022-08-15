قوات الاحتلال تعيد اعتقال أسير فلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أسير فلسطيني من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية لحظة تحرره.

وأفاد مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في تصريح لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أشرف عساكرة 37 عاماً لحظة تحرره اليوم بعد أن أمضى 21 عاماً في معتقلاتها.

ويواصل أربعة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائمه المتواصلة بحق الاسرى وهم خليل عواودة ويوسف الباز والأسيران الشقيقان أحمد موسى وعدال موسى.

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