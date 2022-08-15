انسحاب آخر الجنود الفرنسيين من مالي

باريس-سانا

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم انسحاب آخر الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئاسة الأركان الفرنسية قولها في بيان: إن “آخر كتيبة من قوة برخان موجودة على الأراضي المالية غادرت الحدود إلى النيجر”.

وكانت الحكومة الانتقالية في مالي أعلنت انسحابها من اتفاقيات الدفاع الرئيسة بين باماكو وباريس كما شهدت البلاد طوال الشهور الماضية مظاهرات للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية.

ودعت الحكومة الانتقالية في الأول من الشهر الجاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التخلي عن مواقفه الاستعمارية ووقف انتقاداته للجيش المالي ومحاولاته إثارة الكراهية العرقية.

يذكر أن عملية برخان العسكرية الفرنسية بذريعة مكافحة التنظيمات الإرهابية بدأت في الأول من آب 2014 في منطقة الساحل الأفريقي وتشمل بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

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