لوغانسك: القوات المشتركة تطوق بلدة سيفيرسك من ثلاث جهات

موسكو-سانا

أعلن رئيس ممثلية جمهورية لوغانسك في روسيا روديون ميروشنيك أن القوات المشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين طوقت بلدة سيفيرسك من ثلاث جهات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ميروشنيك قوله في مقابلة تلفزيونية اليوم: “تم تحقيق تقدم على اتجاه بلدة سيفيرسك التي حوصرت من ثلاث جهات على الأقل بينما يستمر تدمير التحصينات الرئيسية للقوات الأوكرانية بواسطة القصف المدفعي” مضيفاً: “بعد ذلك سيتم حتما السير قدما ولكن لا نعتزم الاستعجال ولن نرسل المزيد من القوات لتحقيق ذلك”.

وتقع بلدة سيفيرسك على مسافة 30 كم غرب ليسيتشانسك التي حررتها القوات المشتركة في بداية تموز الماضي ويبلغ عدد سكانها حوالي 11 ألف نسمة.

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