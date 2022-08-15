زاخاروفا: البيت الأبيض يتعامل بازدواجية فاضحة مع مختلف القضايا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن البيت الأبيض يتعامل بازدواجية فاضحة مع مختلف القضايا التي تخص الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا في قناتها على موقع تلغرام اليوم “إن البيت الأبيض لا يعلق على الحدث الاستثنائي المتمثل في عمليات التفتيش التي جرت في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يلقي ظلالاً من الشك على اعترافات لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المدانة بتهريب المخدرات وحيازتها”.

وأوضحت زاخاروفا أن البيت الأبيض وصف قرار المحكمة الروسية في قضية غراينر بأنه (غير مقبول) رغم أن غراينر كانت تحمل عبوات من سائل للتدخين يحتوي على زيت الحشيش المخدر وهو ما اعترفت به بنفسها لأنه لم يكن هناك جدوى من إنكار ذلك وبالتوازي يرفض مسؤولوه التعليق على التحقيق حول دونالد ترامب ومصادرة بعض الوثائق المتعلقة بالبيت الأبيض مشيرة إلى أن ذلك يثير الاستغراب في ظل الحديث عن العدالة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون.

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