بعملية نوعية… القضاء على أبرز متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في المنطقة الجنوبية

درعا-سانا

نفذت الجهات الأمنية المختصة عملية نوعية في مدينة طفس بريف درعا تم خلالها القضاء على أبرز متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في المنطقة الجنوبية.

وذكر مصدر أمني لـ سانا أن الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية نوعية في مدينة طفس بريف درعا الشمالي الغربي تم خلالها القضاء على الإرهابي محمود أحمد الحلاق الملقب أبو عمر الجبابي وهو من أبرز متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في المنطقة الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي أبو عمر الجبابي كان متزعم الجناح العسكري لتنظيم (داعش) في حوض اليرموك سابقاً ومسؤول معسكرات التدريب وكان يعمل مع الإرهابي المقتول أبو سالم العراقي والإرهابي عبد الرحمن العراقي وذلك بالتنسيق مع أجهزة مخابرات دولة عربية.

وقضت الجهات الأمنية المختصة الأربعاء الماضي بعملية نوعية على المتزعم في تنظيم (داعش) الإرهابي المدعو أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف.

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