الناتج الصناعي الصيني يزداد بنسبة 3.5 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى

بكين-سانا

أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة وهو مؤشر اقتصادي مهم ازداد بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وحسب البيانات التي أوردتها وكالة شينخوا فإنه في تموز الماضي وحده سجل الناتج الصناعي نمواً بـ 3.8 بالمئة على أساس سنوي بزيادة 0.38 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.

ويقيس الناتج الصناعي أنشطة المؤسسات الكبيرة التي لا تقل إيرادات الأعمال لكل منها عن 20 مليون يوان أي حوالي 2.97 مليون دولار أمريكي.

كما أظهرت بيانات المكتب أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر تموز حيث بلغ إجمالي المبيعات 3.59 تريليونات يوان أي نحو 532.6 مليار دولار.

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