فولودين: أوكرانيا فقدت استقلالها المالي

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن أوكرانيا فقدت استقلالها المالي وباتت عاجزة عن أداء واجباتها تجاه مواطنيها دون دعم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

ونقلت تاس عن فولودين قوله على حسابه على تطبيق تلغرام اليوم “لقد أفلست أوكرانيا، حيث بلغ العجز في الميزانية الشهرية خمسة مليارات دولار فيما شكلت الضرائب التي تمكنت من تحصيلها 40 بالمئة فقط من ميزانية الدولة والتي يتم إنفاق أكثر من 60 بالمئة منها على الأغراض العسكرية”.

وأضاف ” إن كييف لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه مواطنيها دون تلقي الدعم من واشنطن أو بروكسل متسببة بذلك بخسارة البلاد استقلالها المالي”.

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