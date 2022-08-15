غوباريفا: أكثر من 12 ألف شخص طلبوا الحصول على الجنسية الروسية في خيرسون

خيرسون-سانا

أعلنت يكاترينا غوباريفا نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون أن أكثر من 12 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الروسية ومعظمهم يحملون بالفعل جوازات سفر روسية.

وقالت غوباريفا في تصريح لوكالة تاس: “في الوقت الحالي هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على الجنسية الروسية ويجري حالياً التعامل مع أكثر من 12 ألف طلب بهذا الخصوص وقد حصل مقدمو هذه الطلبات على جواز سفر روسي بالفعل أو ينتظرون الحصول عليه”.

وأشارت غوباريفا إلى أن عدد مراكز تقديم الطلبات للحصول على جوازات سفر روسية ازداد مع تلك المتوافرة أصلا في مناطق عدة بما فيها نوفايا وكاخوفكا واليشكي وجولايا وسكادوفسك وغيرها.

يذكر أن خيرسون بدأت الشهر الماضي بتشكيل لجنة انتخابية لإجراء الانتخابات واستفتاء الانضمام إلى روسيا بموجب مرسوم صادر عن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون في الـ 22 من تموز الماضي.

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