زلاوفينن: موسكو وواشنطن قد تصبحان دون معاهدة (ستارت)

فيينا-سانا

توقع رئيس مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية غوستافو زلاوفينن بقاء موسكو وواشنطن في عام 2026 دون معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية إذا استمرت العلاقات بينهما على ما هي عليه اليوم.

ووفقاً لوكالة نوفوستي قال زلاوفينن في تصريح اليوم: “إذا استمر الوضع الذي نعيشه اليوم حيث لا توجد اتصالات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن فعندئذ قد نواجه مثل هذا الموقف أي عدم وجود معاهدة” معرباً عن أمله في نفس الوقت بألا يحدث ذلك.

يشار إلى أن معاهدة (ستارت 3) هي المنظومة الوحيدة المتبقية بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال مراقبة الأسلحة النووية وتم تمديدها قبل فترة لمدة خمس سنوات وتنتهي في عام 2026.

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