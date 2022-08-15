شعبان: من حق الصين اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها

دمشق-سانا

جددت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية التأكيد على حق الصين في اتخاذ كل الاجراءات للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وقالت الدكتورة شعبان في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء شينخوا أمس إن الهدف من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى منطقة تايوان الصينية إعلامي ودعائي بغية إظهار أن الولايات المتحدة ما زالت القوة العظمى في العالم وأنها قادرة على أن تفعل ما يحلو لها.

وأشارت الدكتورة شعبان إلى أن نتائج ما اتخذته الصين كخطوات رداً على زيارة بيلوسي كانت عكس ما أراد بعض السياسيين الأمريكيين حيث كانت المناورات العسكرية التي أجرتها مهمة جدا ً وأثبتت من خلالها جديتها باتخاذ كل الخطوات للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأنها قادرة على ذلك.

ولفتت الدكتورة شعبان إلى أن الغاية الأساسية للولايات المتحدة في كل علاقاتها هي محاولة إظهار أنها القطب الوحيد المسيطر فيما الصين تريد عالماً متعدد الأقطاب وتخاطب العالم بلغة التعاون بدلاً من لغة الهيمنة التي يتبعها الغرب.

وشددت الدكتورة شعبان على أن مبدأ صين واحدة معترف به دولياً ويصب في مصلحة الشعب الصيني كله.

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