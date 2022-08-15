مجلس الشعب يهنئ الصحفيين بعيد الصحافة السورية

دمشق-سانا

توجه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ باسمه وباسم أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس بالتهنئة لاتحاد الصحفيين السوريين والعاملين في قطاع الإعلام والصحافة بجميع أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية بمناسبة عيد الصحافة السورية الذي يصادف اليوم.

وأعرب صباغ في بيان تلقت سانا نسخة منه عن ثقته بالدور الوطني الرائد للصحافة الوطنية بما تمارسه من دور إعلامي وتربوي وتثقيفي بمختلف مؤسساتها وأنواعها وأشكالها وبإصرار العاملين في هذا القطاع المهم على المتابعة المستمرة لتطوير العمل الصحفي كإحدى ركائز عملية إعادة النهوض والإعمار والبناء لسورية الجديدة المتجددة.

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