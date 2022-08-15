نحو 100 تلميذ وتلميذة يقدمون اليوم امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادة التعليم الأساسي

دمشق-سانا

بدأت اليوم امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2022.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير الامتحانات بوزارة التربية يونس فاتي أن نحو 100 تلميذ وتلميذة توجهوا اليوم لتقديم مادة الاجتماعيات موزعين على مراكز امتحانية في محافظات دمشق وحماة وحلب ودير الزور والرقة والحسكة.

وأشار فاتي إلى أن هذه الدورة تستمر لغاية الـ 23 من آب الجاري لشهادة التعليم الأساسي وحتى الـ 25 من الشهر ذاته للشهادة الاعدادية الشرعية مبيناً أنه تم اعتماد رقم الاكتتاب نفسه الذى سجل فيه التلاميذ للدورة الأولى ولا تستوفى منهم أي رسوم .

ولفت فاتي إلى أن الطلاب الذين تقدموا لهذه الدورة هم ممن لم يتمكنوا من تقديم امتحان مادة أو أكثر أو دورة امتحانية كاملة بسبب إحدى الحالات وهي أن لم يتمكن التلميذ من تقديم الامتحان إثر حالة وفاة أحد أفراد أسرته خلال مدة الامتحان من الوالدين والأخوة والأخوات حصراً وأيضا الحالات الاضطرارية القاهرة الخارجة عن إرادة التلميذ التي قدرها مدير التربية ووافق عليها الوزير وفى حالة المرض الشديد الذي يقضى دخوله أحد المشافي ويكون مؤيداً بوثيقة تثبت ذلك بعد تصديق الصحة المدرسية إضافة إلى حالات يقدرها وزير التربية.

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