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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة

2022-08-15

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر عقب شرق المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص عليهم ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة في الرأس.

وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتصيبهم وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال خدمة لمخططاته الاستيطانية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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