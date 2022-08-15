سلطات خيرسون: تصريحات نظام كييف عن هجوم مضاد فارغة

موسكو-سانا

وصف مسؤول في الإدارة الإقليمية لمدينة خيرسون تصريحات نظام كييف حول هجمات مضادة على المنطقة بالفارغة.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون قوله “يطلقون التصريحات للتخويف والهجمات لديهم فقط بالكلام مثلما كانوا يفعلون حيال شبه جزيرة القرم ودونباس منذ ثماني سنوات”.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت مراراً عن هجمات مضادة على خيرسون فيما وصف ستريموسوف مثل هذه الحملات الإعلامية بغسيل المنح الغربية موضحاً أنه عندما تحصل سلطات كييف على أموال من الغرب عليها أن تقدم تقارير عن أعمالها.

يشار إلى أن كامل مقاطعة خيرسون تخضع الآن لسيطرة القوات المسلحة الروسية وتندمج المنطقة بالأرضية القانونية والاقتصادية لروسيا في حين أن السلطات المحلية تعلن عن عزمها إجراء استفتاء حول مسألة الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

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