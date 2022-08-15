15 آب 1945- اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا

1914 -افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي.

1918-قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك في أعقاب الثورة البلشفية.

1945 -اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية.

1947 -الإعلان عن استقلال الهند عن المملكة المتحدة.

1948 -الإعلان عن قيام جمهورية كوريا وذلك في الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كوريا.

1960 -استقلال الكونغو برازافيل عن فرنسا.

1975 -اغتيال رئيس بنغلاديش مجيب الرحمن في انقلاب عسكري.

2013 -اكتشاف نوع جديد من الثدييات في الأنديز لأول مرة منذ 35 عاماً ينتمي لفصيلة الراكونيات أطلق عليه تسمية الأولينغويتو.

من مواليد هذا اليوم…

1769 -نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا.

1771 -والتر سكوت شاعر وأديب إسكتلندي.

1892 -لويس دي بروي عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1929.

1926 -كوستاس ستيفانوبولوس رئيس اليونان.

من وفيات هذا اليوم…

1040 -الملك دنكان الأول ملك إسكتلندا.

1936 -غراتسيا ديليدا أديبة إيطالية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1926.

1982 -هوغو تيورل طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1955.

أعياد ومناسبات…

عيد الاستقلال في الهند.

اليوم الوطني في كوريا الجنوبية.

اليوم الوطني في جمهورية الكونغو.

عيد الأم في كوستاريكا.

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