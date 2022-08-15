وكالة الفضاء الروسية تسجل رقماً قياسياً في إطلاق الأقمار الصناعية

موسكو-سانا

سجلت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس رقماً قياسياً جديداً في عدد الأقمار الروسية التي أطلقتها مؤخراً إلى الفضاء دفعة واحدة.

وقالت روس كوسموس في بيان اليوم “إن جميع الأقمار الصناعية الروسية التي أطلقناها في التاسع من الشهر الجاري بواسطة صاروخ (سويوز2.1 بي) وصلت إلى مداراتها المطلوبة وتم التحكم والاتصال بها من المراكز الأرضية” معتبرة أن إطلاق 16 قمراً روسياً دفعة واحدة كان بمثابة رقم قياسي جديد في مجال صناعة الفضاء.

وأشار البيان إلى أن الأقمار الروسية تم تطويرها بالتعاون بين شركات صناعة الفضاء في روسيا وعدد من الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية وبدعم من روس كوسموس والهيئة الروسية لدعم الابتكارات ما أثمر عن تطوير نحو 100 قمر صناعي نانوي لتطلق إلى مدارات الأرض.

وكانت روس كوسموس أعلنت الثلاثاء الماضي عن إطلاق صاروخ صاروخ (سويوز2.1 بي) من قاعدة بايكونور حاملاً إلى مدارات الأرض قمراً صناعياً إيرانياً و16 قمراً صناعياً روسياً صغيراً.

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