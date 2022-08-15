روسيا ستكشف عن أسلحة ومعدات عسكرية متطورة في منتدى الجيش 2022

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة إليكتروماشينا الروسية أنها ستكشف عن أسلحة ومعدات عسكرية متطورة خلال فعاليات منتدى الجيش 2022.

ونقل موقع قناة (ار تي) الروسية عن المؤسسة قولها في بيان اليوم: “سنكشف عن نظام بروميثيوس الأمني الذي يستخدم في حماية المنشآت والمؤسسات العسكرية والذي يضم 16 وحدة من منظومات أخوتنيك القتالية التي يتم التحكم بها عن بعد” مشيرة إلى أن هذه المنظومات تعتبر نسخاً معدلة عن تلك التي كشفت عنها عام 2018 وستضم مدافع رشاشة ثقيلة وأنظمة متطورة للرصد والاستطلاع في الليل والنهار.

وتعتبر منظومات أخوتنيك من أحدث المنظومات القتالية الموجهة عن بعد المستخدمة في روسيا وجهزت برشاشات تمكنها من التعامل مع الأهداف المعادية على مسافات تصل إلى 1000 متر فضلاً عن تجهيزها بكاميرات رؤية ليلية ونهارية وكاميرات حرارية وأجهزة تتبع تلقائي للهدف وأجهزة ليزرية لتحديد موقع الهدف ومداه فضلاً عن رادرات خاصة لتعقب الصواريخ والقذائف الموجهة.

ويمكن تثبيت هذه المنظومات على منصات ثابتة لحماية المنشآت العسكرية أو وضعها على المركبات والآليات العسكرية وحتى السفن والزوارق الحربية.

ومن المقرر أن تعقد فعاليات منتدى الجيش 2022 في الفترة ما بين الـ 15 والـ 21 من الشهر الجاري بمركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض وكذلك في مطار كوبيكا ومعسكر ألابينو بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

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