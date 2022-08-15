SCS-NET

مسؤول صيني يحذر من عواقب زيارة الوفد البرلماني الأمريكي لتايوان

2022-08-14

بكين-سانا

دعا المبعوث الصيني لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ الولايات المتحدة إلى الالتزام بسياسة الصين الواحدة والتعامل بشكل صحيح مع قضية تايوان ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وحذر مينغ في حابه على موقع تويتر من عواقب زيارة الوفد البرلماني الأمريكي إلى تايوان قائلاً “إن هذه خطوة خطيرة للغاية تشبه اللعب بالنار ومن يلعب بالنار سيموت منها”.

وكان وفد برلماني أمريكي وصل في وقت سابق اليوم إلى تايوان في زيارة لمدة يومين وذلك بعد 12 يوماً من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مسؤول صيني: واشنطن تسعى لتشويه سياسة بكين

بكين-سانا أكد رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لوه تشاو هوي أن التصريحات الأخيرة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved