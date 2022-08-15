مسؤول صيني يحذر من عواقب زيارة الوفد البرلماني الأمريكي لتايوان

بكين-سانا

دعا المبعوث الصيني لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ الولايات المتحدة إلى الالتزام بسياسة الصين الواحدة والتعامل بشكل صحيح مع قضية تايوان ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وحذر مينغ في حابه على موقع تويتر من عواقب زيارة الوفد البرلماني الأمريكي إلى تايوان قائلاً “إن هذه خطوة خطيرة للغاية تشبه اللعب بالنار ومن يلعب بالنار سيموت منها”.

وكان وفد برلماني أمريكي وصل في وقت سابق اليوم إلى تايوان في زيارة لمدة يومين وذلك بعد 12 يوماً من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

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