زاخاروفا: خطط الولايات المتحدة لشيطنة روسيا باءت بالفشل

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خطط الولايات المتحدة لشيطنة روسيا وتصنيفها كدولة راعية للإرهاب وعزلها باءت بالفشل.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة روسيا واحد اليوم إن الولايات المتحدة فشلت فشلاً ذريعاً في محاولة إلغاء الثقافة والتاريخ الروسيين حيث أن أغلب دول العالم لم تأبه لكل ما تقوله واشنطن ولذلك أطلقت الخطة ب لإلحاق الأذى بموسكو مشيرة إلى أن هذه الخطة تقضي بأن تقوم دول أخرى كدول أوروبا الشرقية بهذه المهمة بالوكالة عن الولايات المتحدة.

وأضافت زاخاروفا المثال على ذلك قيام برلمان لاتفيا يوم الخميس الفائت بتبني بيان يعترف بأفعال روسيا في أوكرانيا على أنها إرهاب ويعلن روسيا دولة راعية للإرهاب مشيرة إلى أن موسكو حذرت واشنطن من مغبة العواقب التي قد تترتب على هذه الخطوة.

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