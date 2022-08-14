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توتنهام هوتسبير يتعادل مع تشيلسي في الدوري الانكليزي

2022-08-14

لندن-سانا

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع مضيفه تشيلسي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز ثنائية تشيلسي كل من اللاعبين كاليدو كوليبالي ورييس جيمس في الدقيقتين الـ 19 والـ 77 بينما سجل هدفي توتنهام هوتسبير إميل هويبرغ وهاري كين في الدقيقتين الـ 68 والـ 96 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده الى أربع نقاط ليحل في المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الانكليزي بينما حل تشيلسي في المركز السابع برصيد أربع نقاط.

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