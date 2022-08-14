دراسة: فوائد للجسم في حال شرب المياه حصراً

لندن-سانا

كشفت دراسة جديدة أن هناك العديد من الفوائد التي يجنيها الجسم من شرب المياه حصراً بعيداً عن العصائر والمياه الغازية وخاصة في ظل الحرارة المرتفعة.

وذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية أن العصائر المصنعة والمشروبات الغازية لذيذة الطعم بالنسبة للكثيرين مقارنة بالماء الذي لا طعم له إلا أن الماء صحي أكثر بكثير من بقية المشروبات.

ولفتت الدراسة إلى الفوائد الناجمة عن استمرار الشخص في اعتماد المياه مشروباً واحداً فقط لمدة30 يوماً ومنها استهلاك سعرات حرارية أقل وكبح الشهية إذ أن شرب المياه فقط يعمل على الحد من شهية الأكل لدى الإنسان وبعد اعتماد هذا النموذج قد لا يشعر الإنسان بالجوع بل بالعطش فقط.

كما يعمل الدماغ بطريقة أفضل نتيجة لشرب المياه إذ أن 75 إلى 85 بالمئة من الدماغ ماء وبقاء الإنسان رطباً عبر الإكثار من تناول المياه يجعل الدماغ يواصل العمل بسعادة.

كما أن للماء فوائد أخرى في المجال الذهني مثل المحافظة على مستوى مرتفع من التركيز والطاقة لذلك فإن كان لدى الشخص امتحان في الرياضيات فيجب أن يبقي جسمه رطباً عدا عن أن المياه أرخص من غيرها من المشروبات.

ويحفز شرب المياه أيضاً عملية التمثيل الغذائي وتحويل الغذاء إلى طاقة طوال اليوم حيث وجد باحثون أن شرب 500 ميليمتر من الماء يساهم في تحفيز عملية الأيض بنسبة 30 بالمئة لدى النساء والرجال.

ويسهم شرب المياه بإزالة البقع عن الجلد إذ أن التحول من المشروبات السكرية إلى المياه سينعكس إيجاباً على الجلد وخاصة إزالة البقع التي تستوطنه ويساعد اعتماد الماء مشروباً واحداً أيضاً بالإضافة إلى النظام الغذائي الغني بالألياف على تنظيم عملية الإخراج كما أنه يساعد القلب ففي حال كان الإنسان يعاني من الجفاف الاستثنائي فإن دمه سيكون أكثر كثافة وسيعمل القلب بجهد أكبر لضخه والماء حل لهذه المشكلة.

والماء عنصر مساعد في التمارين الرياضية ولن يكون الشخص جاهزاً لخوض التمارين الرياضية الشاقة إذا لم يكن جسمه رطباً.

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