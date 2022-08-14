سلوتسكي ينتقد زيارة الوفد البرلماني الأمريكي إلى تايوان

موسكو-سانا

انتقد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي زيارة الوفد البرلماني الأمريكي إلى تايوان اليوم مؤكداً أن روسيا دعمت دائماً وستدعم مبدأ الصين الواحدة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سلوتسكي قوله في قناته على موقع تلغرام اليوم “طريقة مثيرة للاهتمام أن يكون تعزيز الأمن بالقيام بزيارات استفزازية واحدة تلو الأخرى” مشيراً إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أدت إلى تصعيد فعلي للتوتر في المنطقة متسائلاً فيما إذا كان ذلك كافياً بالنسبة للأمريكيين.

وكان وفد برلماني أمريكي وصل في وقت سابق اليوم إلى تايوان في زيارة لمدة يومين وذلك بعد 12 يوماً من زيارة بيلوسي.