كرنفال مرمريتا ينشر الفرح والبهجة في أرجائها

حمص-سانا

أقامت بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي كرنفالها السنوي بمشاركة فعاليات أهلية وشعبية ومغتربين من أبناء المنطقة.

الكرنفال الذي انطلق من ساحة البلدية وجال في ساحات مرمريتا وشوارعها تضمن فقرات فنية منوعة بأزياء تنكرية ولوحات تراثية راقصة ومجسمات تعبيرية كرتونية وسيارات مزينة بمرافقة فرق فنية وكشفية موسيقية تنشر الفرح وترسم البهجة على الوجوه.

زاهر يازجي أحد منظمي كرنفال مرمريتا أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الكرنفال حصيلة تضافر جهود أهالي البلدة وأبنائها في بلاد الاغتراب الذين اعتادوا المشاركة فيه في الـ 14 من آب منذ عام 1972 احتفالاً بعيد ارتقاء السيدة العذراء باستثناء خمس سنوات خلال الأزمة بين عامي 2011 و2015 ليعاود نشاطه من جديد عام 2016 في نشر المحبة والسلام وإبراز المعالم الفكرية والثقافية والفنية التي تمثل الطابع الحضاري المتميز لمرمريتا.

وأوضحت سالي يازجي من المشاركات بالكرنفال أنه يعد من السمات المميزة للبلدة ومن العناوين البارزة للفلكلور حيث يستقطب أهالي مرمريتا من داخل القطر وخارجه كما يؤمه الزوار من مختلف المحافظات وسط أجواء من الألفة والفرح والمحبة.

وأكد المغترب نضال حبيب من أبناء البلدة حرصه على المشاركة بالكرنفال منذ انطلاقه حيث يأتي كل عام إلى سورية خلال فترة عيد السيدة ليعيش أجواء الفرح والبهجة التي يرسمها الكرنفال بشكل جميل وعفوي على وجوه أهالي المنطقة.

رشا المحرز

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