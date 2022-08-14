العثور على الطفلة جوى استانبولي مقتولة ومرمية في مكب نفايات بحمص

حمص-سانا

تم العثور على الطفلة جوى استانبولي مقتولة ومرمية في مكب نفايات تل النصر بحمص بعد اختفائها لعدة أيام.

وبينت وزارة الداخلية في بيان لها وصل سانا نسخة منه أنه بعد أن وردت معلومات إلى قسم شرطة البياضة في حمص بوجود جثة لطفلة في المكب المذكور توجهت على الفور دوريات من القسم وفرع الأمن الجنائي وهيئة الكشف الطبي والقضائي إلى المكان وتبين وجود جثة لطفلة مجهولة الهوية لا يتجاوز عمرها ست سنوات وعليها آثار ضرب بأداة حادة على الرأس وملامح وجهها مشوهة بالكامل.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الكشف الطبي على الجثة تبين أنها تعود للطفلة جوى استانبولي التي فقدت في الثامن من الشهر الجاري حيث تمكنت والدتها من التعرف عليها من خلال ملابسها.

وأشارت الوزارة إلى أن سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب رأس الطفلة بآلة حادة وتقرر تسليم الجثة لذويها أصولاً مؤكدة أن التحقيقات في القضية مستمرة لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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