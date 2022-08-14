استمرار أعمال ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في تجمع الحجر الأسود للنازحين بريف دمشق

القنيطرة-سانا

تواصل ورشات وآليات مديريتي الخدمات الفنية وإدارة النفايات الصلبة بالقنيطرة أعمال ترحيل الأتربة والأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية في حيي تشرين والثورة في تجمع الحجر الأسود للنازحين بريف دمشق.

وأشار محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران خلال تفقده اليوم سير العمل في الحيين إلى سعي المحافظة لإعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه الشرب والطرقات والمنظومة الصحية في الأحياء التي عاد إليها السكان من أبناء المحافظة.

ودعا المحافظ إلى تسريع تقديم الخدمات وإزالة الأنقاض لتعود الحياة كما كانت عليه سابقاً وتغطية الريكارات المكشوفة إضافة إلى تزويد خزانات مياه الشرب بشكل أسبوعي من قبل مديرية زراعة القنيطرة.

واستمع المحافظ جمران إلى مطالب الأهالي مؤكداً ضرورة تقديم أفضل الخدمات وتأمينها بالتعاون والتنسيق مع محافظة ريف دمشق.

يذكر أن مديرية صحة القنيطرة وضعت مطلع الشهر الجاري مركزاً صحياً مؤقتاً في تجمع الحجر الأسود للنازحين بالخدمة.

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