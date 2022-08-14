تعرفة جديدة لعدادات سيارات الأجرة (التكاسي) في دمشق

دمشق-سانا

أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق تعرفة جديدة لعدادات سيارات الأجرة “التكاسي” العاملة ضمن المدينة.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن الدباس أن التعرفة الجديدة أصبحت 714 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و8780 ليرة للساعة الزمنية و600 لفتحة العداد و100 ليرة قيمة الضربة بينما أصبحت مسافة الضربة 140 متراً وزمن الضربة 41 ثانية.

وأوضح الدباس أنه يمكن تعديل عدادات سيارات الأجرة “التكاسي” بمقر الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية للشبكات” فرع دمشق في منطقة نهر عيشة خلال مدة أقصاها مئة يوم من تاريخه مشيراً إلى أنه سيتم استيفاء غرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية عن كل تخلف عن تعديل العداد حتى نهاية الفترة المذكورة سابقاً.

ولفت الدباس إلى أنه سيتم توزيع لصاقات على التكاسي مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي بحيث يضاف مبلغ 500 ليرة إلى شريحة العداد من 300 إلى 1000 ليرة ومبلغ 1500 ليرة إلى شريحة العداد من 1000 إلى 3000 ليرة بينما المبلغ المتراوح بين 3000 و5000 ليرة يضاف إليه 3000 ليرة وفي حال ظهرت شريحة العداد من 5000 إلى 7000 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 6000 ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 9000 ليرة يضاف إليه مبلغ 8000 ليرة.

ودعا الدباس جميع المواطنين إلى تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه.

كما أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق تعرفة بدل أجور النقل بالميكروسرفيس خط برزة البلد ساحة الأشمر حددت بمبلغ 500 ليرة للراكب الواحد.

فراس صافي

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