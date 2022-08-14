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الاحتلال يجدد اعتداءاته على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

2022-08-14

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

ووفق وكالة وفا فإن زوارق الاحتلال استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام مراكب الصيادين قبالة شواطئ بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع وأجبرتهم على مغادرة البحر.

وتعتدي قوات الاحتلال بشكل يومي على الصيادين الفلسطينيين وتمنعهم من مزاولة مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد في ظل حصار جائر منذ أكثر من 15 عاماً.

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