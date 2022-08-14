توزيع لباس مدرسي على أكثر من 800 طالب في قرى السويداء

السويداء-سانا

وزعت مؤسسة مرساة التعليمية التنموية الخيرية في السويداء لباساً مدرسياً على نحو 828 طالباً من حلقتي التعليم الأساسي الأولى والثانية في قرى مردك وطربا وصلاخد خلال الشهر الحالي.

وبينت رئيس مجلس أمناء المؤسسة ريماز عبد الحي لمراسل سانا اليوم أن التوزيع يأتي استجابة لعمل الحملة الوطنية للتعريف بحقوق الطفل التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة التربية إضافة إلى إقامة أنشطة توعوية حول حقوق الطفل لافتة إلى تواصل عمليات التوزيع لتغطية قرى أخرى خلال الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار النائية منها التي يصعب الوصول إليها.

ولفتت عبد الحي إلى استمرار المؤسسة بتوزيع حقائب مدرسية لطلاب الصف الأول ضمن مدينة السويداء بهدف الوصول إلى نحو 3500 طالب بهدف تخفيف الأعباء المادية عن أسرهم.

يشار إلى أن مؤسسة مرساة التي أشهرت في عام 2021 نفذت العديد من المبادرات الخيرية والتنموية والتعليمية في محافظة السويداء.

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