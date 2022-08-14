امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 2022 غداً

دمشق-سانا

تبدأ غداً امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية 2022.

مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أوضح في تصريح لـ سانا أن هذه الدورة تستمر لغاية الـ 23 من آب الجاري لشهادة التعليم الأساسي وحتى الـ 25 من الشهر ذاته للشهادة الإعدادية الشرعية مبيناً أنه يعتمد رقم الاكتتاب نفسه الذي سجل فيه التلاميذ للدورة الأولى ولا يستوفى منهم أي رسوم.

وأضاف فاتي أن الوزارة عملت على تجهيز مستلزمات العملية الامتحانية وطلبت من مديرياتها في المحافظات كافة التركيز على التفتيش الوقائي والتقيد بالتعليمات كاملة وتأمين أجواء امتحانية هادئة ونزيهة حرصاً على مصلحة التلاميذ وسبق للوزارة أن حددت مراكز امتحانية في محافظات (دمشق- حماة- حلب- دير الزور- الرقة- الحسكة).

ولفت فاتي إلى أن هذه الدورة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحان مادة أو أكثر أو دورة امتحانية بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة (4) من تعليمات المرسوم وهي: الطالب الذي لم يتقدم للامتحان إثر حالة وفاة أحد أفراد أسرته خلال مدة الامتحان من (الوالدين والأخوة والأخوات حصراً) وأيضاً الحالات الاضطرارية القاهرة الخارجة عن إرادة التلميذ التي قدرها مدير التربية ووافق عليها الوزير وفي حالة المرض الشديد الذي يقضي دخوله أحد المشافي ويكون مؤيداً بوثيقة تثبت ذلك بعد تصديق الصحة المدرسية إضافة إلى حالات يقدرها وزير التربية.

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