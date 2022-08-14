ورشة حوارية لشبيبة درعا لمساعدة الطلاب على اختيار اختصاصهم الجامعي

درعا-سانا

تتوجه الورشة الحوارية (خيارك بإيدك) للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية في درعا لمساعدتهم على تحديد المسار المهني الجامعي بهدف شرح التخصصات الجامعية والكليات النظرية والعملية والمعاهد.

وحول الورشة التي أطلقتها رابطة الشهيد امين النجار التابعة لفرع شبيبة درعا اليوم بين أمين الرابطة ضياء الدين السعيد أن الورشة تستهدف كل فروع الشهادة الثانوية من بينها المهني والمرسوم التشريعي الناظم له لافتاً إلى أنها تأتي من باب الحرص على مستقبل الشباب وحثهم على اختيار الفرع حسب الرغبة لا الدرجات مع التركيز على الاختصاصات القريبة من سوق العمل.

الميسرة في الفريق الجامعي يمامة المحمد ذكرت بدورها أن الورشة الحوارية مستمرة وتستهدف كل الطلاب لإجراء تقييم لقدراتهم ومهاراتهم وبالتالي توجيههم للفروع المناسبة حسب الرغبة وتوضيح جميع الاختصاصات الجامعية والكليات النظرية والعملية والميزات التي تتوفر في كل منها بما يساعد الطلاب المقبلين على التسجيل.

بعض المشاركين في الورشة الوتين عوض و محمد مسالمة و جوري عبد الرحمن واية المحمد أشاروا إلى الفائدة التي تحققت من خلال تعريف الشباب بالفروع الجامعية لاختيار الأفضل لهم وحسب متطلبات سوق العمل.

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