رفد القطاع الصحي في حمص بأجهزة نوعية لتحسين الخدمة الطبية في المشافي

حمص-سانا

رفدت مديرية صحة حمص المشافي التابعة لها في المحافظة بعدد من الأجهزة لتطوير الواقع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتخفيف الأعباء المادية الكبيرة عنهم.

وأوضح مدير صحة حمص الدكتور مسلم الأتاسي في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تزويد كل من مركزي العباسية والإنشاءات الصحيين وعيادات قطينة والعيادة السنية في مشفى كرم اللوز بأربعة أجهزة تصوير شعاعي فوري لكراسي الأسنان إضافة إلى تركيب أجهزة إيكو حديثة في مشافي “كرم اللوز والزهراء والوليد وتلكلخ”.

وبين الأتاسي أنه تم رفد مشفى العيون الجراحي بجهاز تصوير طبقي بصري متجانس للعين لافتاً إلى أن الجهاز يعتبر من أحدث الأجهزة النوعية التي توفر صوراً عالية الدقة لطبقات مختلفة من شبكية العين ما يسمح للطبيب بإجراء فحص متقدم للعين ويساعد على الكشف المبكر وعلاج مجموعة واسعة من الحالات العينية ويحسن من القدرات التشخيصية وإمكانية متابعة أثر العلاجات في مختلف الأمراض العينية.

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