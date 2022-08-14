الصحة المصرية: عدد ضحايا الحريق في كنيسة أبو سيفين 41 وفاة و12 مصاباً

القاهرة-سانا

أكدت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي اندلع صباح اليوم في كنيسة أبو سيفين في منطقة امبابة بمحافظة الجيزة بلغت 41 وفاة و12 مصاباً.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار قوله في بيان إن إجمالي عدد الوفيات في حادث حريق الكنيسة بلغ 41 حالة بينهم أطفال مشيراً إلى أن الضحايا قضوا بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع أثر محاولاتهم الخروج من الكنيسة فيما بلغ عدد المصابين في المشافي 12 شخصاً بينهم 4 حالتهم غير مستقرة ولافتاً إلى أن مصابين آخرين غادرا المشفى بعد وقت قصير من دخولهما إليه.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر أعلنت في بيان لها أن حريقاً كبيراً شبّ في كنيسة أبو سيفين في منطقة مطار امبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم ما أسفر عن وفاة 41 شخصاً من المصلين بينهم راعي الكنيسة وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى امبابة العام ومستشفى العجوزة.

بدورها قالت وزارة الداخلية المصرية: إن ضابطين و3 عناصر من قوات الأمن أصيبوا خلال عمليات السيطرة على الحريق في الكنيسة فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق أتى على أربعة طوابق من الكنيسة.

كما أوضحت أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بأجهزة التكييف بالطابق الثاني بمبنى الكنيسة والذى يضم عدداً من قاعات الدروس وذلك نتيجة ماس كهربائي وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابة والوفيات.

وكانت مديرية أمن الجيزة قالت: إنها تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة امبابة مشيرة إلى أن رجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث لاخماد النيران كما هرعت عشرات سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المشافي فيما بدأت النيابة العامة المصرية المختصة إجراءات التحقيق حول الحادث.

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