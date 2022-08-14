الصين تجدد الإنذار باللون الأحمر لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة

بكين-سانا

جدد المرصد الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم إصدار إنذار باللون الأحمر لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة مع استمرار موجة الحر الشديدة في العديد من مناطق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المركز قوله “إنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من شنشي وخنان وآنهوي وجيانغسو وشانغهاي وهوبي وتشجيانغ وسيتشوان وتشونغتشينغ وشينجيانغ درجات حرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية” داعياً إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

ويوجد في الصين نظام تحذير من الأحوال الجوية مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان حيث يمثل اللون الأحمر أشدها يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

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