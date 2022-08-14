طلاب الشهادة الثانوية بمختلف فروعها ينهون امتحانات الدورة الثانية لعام 2022

دمشق-سانا

أنهى طلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها امتحانات الدورة الثانية لعام 2022 حيث قدم طلاب الثانوية الشرعية اليوم مادتهم الأخيرة الفقه وأصول الفقه والثانوية المهنية كانت مادتهم الأخيرة كل حسب اختصاصه.

بينما كان طلاب الثانوية العامة الفرع العلمي أنهوا امتحاناتهم في الـ 11 من آب الجاري بتقديمهم مادة الكيمياء والفرع الأدبي في الـ 10 منه بتقديمهم مادة اللغة الإنكليزية.

يذكر أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية التي بدأت في الأول من آب الجاري بمختلف فروعها 160752 طالباً وطالبة موزعين على 906 مراكز امتحانية في جميع المحافظات.

وكانت وزارة التربية أصدرت في السابع من تموز الماضي نتائج الدورة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها حيث بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 55.24 بالمئة والفرع الأدبي 53.98 بالمئة والثانوية الشرعية 65.19 بالمئة والثانوية المهنية النسوية 70.37 بالمئة والثانوية الصناعية 60.55 بالمئة والثانوية التجارية 52.99 بالمئة.

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