قوات الاحتلال تحاصر بلدة سلوان في القدس وتشن حملة اعتقالات واسعة

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة واعتقلت عشرات الفلسطينيين .

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت بلدة سلوان ومنعت الدخول إليها والخروج منها واقتحمت أحياء البستان وعين اللوزة والحارة الوسطى وبطن الهوى وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وأخضعت أصحابها لتحقيقات ميدانية لساعات واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي وابنتها وثلاثة من أبنائها الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال على أحد حواجزها الشاب أمير الصيداوي منفذ العملية البطولية في القدس فجر اليوم والتي أدت إلى إصابة تسعة مستوطنين إسرائيليين .

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