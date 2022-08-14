درعا.. 24 ضبطاً بسبب تعديات على المواقع الحراجية

درعا-سانا

نظم عناصر الضابطة الحراجية التابعين لدائرة الحراج في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا منذ بداية العام الحالي حتى اليوم 24 ضبطاً حراجياً بسبب التعدي على المواقع الحراجية.

وذكر رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط توزعت على مخالفات تتعلق بالرعي 4 والباقي قطع وتشويه للأشجار الحراجية مؤكداً أن عناصر الضابطة الحراجية مستمرون في جولاتهم التفقدية لتنظيم الضبوط بحق العابثين بالمواقع الحراجية.

وأضاف إن المواقع الحراجية بدرعا تتوزع على غابة الأسد وتل الجابية وتل الحارة وعالقين والمزيريب وعين خنيزيرة داعياً الجميع إلى المحافظة على المواقع الحراجية ومساعدة عناصر الضابطة في قمع المخالفات.

ونظمت الدائرة في الفترة نفسها من العام الماضي 16 ضبطاً توزعت على مخالفات تتعلق بالرعي والقطع والتشويه.

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