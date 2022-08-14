نحو 23 ألف طالب يتقدمون لامتحانات التعليم المفتوح بجامعة دمشق

دمشق-سانا

بدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الثاني لطلاب التعليم المفتوح في جامعة دمشق للعام الدراسي 2021-2022 وتستمر لمدة شهر تقريباً.

وبينت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة رغداء نعيسة في تصريح لمراسلة سانا أن نحو 23 ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات في الجامعة ويتوزعون على برامج الإعلام والترجمة والدراسات القانونية والمحاسبة وإدارة المشروعات ورياض الأطفال والدراسات الدولية والدبلوماسية.

وأشارت الدكتورة نعيسة إلى أنه تم التنسيق مع عمداء ورؤساء الأقسام في الكليات المعنية لتوفير القاعات الامتحانية والمستلزمات والتجهيزات المطلوبة والتأكيد على المراقبين والطلاب الالتزام التام بالتعليمات الامتحانية الصادرة عن الجامعة.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح تأسس في الجامعات السورية وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون برفع مستواهم العلمي والثقافي وتوفير فرصة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية .

هيلانه الهندي

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