باكستان.. مصرع 13 شخصاً وإصابة آخرين إثر تصادم شاحنة بحافلة

إسلام آباد-سانا

لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب خمسة آخرون إثر تصادم شاحنة بحافلة ركاب شمال شرق باكستان اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤولين محليين قولهم “وقع الحادث في مدينة رحيم يار خان بالمقاطعة لدى سقوط شاحنة محملة بأكياس من السكر فوق حافلة ركاب التي انحرفت عن الطريق الرئيسي وسقطت في حفرة عميقة ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة خمسة آخرين ..فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في مكان الحادث”.

وتتكرر حوادث السير في باكستان ويرجع ذلك أساساً إلى سوء صيانة المركبات والطرق المتهالكة وإهمال تدابير السلامة على الطرق.

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