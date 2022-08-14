الشرطة الأسترالية توقف شخصاً بعد إطلاق نار في مطار كانبيرا

كانبيرا-سانا

أوقفت الشرطة الاسترالية اليوم رجلاً للاشتباه بتنفيذه إطلاق نار في المحطة الرئيسية من مطار كانبيرا متسبباً بإخلائها.

ونقلت فرانس برس عن الشرطة قولها إنه “تم إخلاء محطة مطار العاصمة كانبيرا بعد سماع أصوات طلقات نارية في منطقة تسجيل الوصول من باب الحيطة” مكتفية بتأكيد أن الوضع في المطار تحت السيطرة دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وأظهرت مشاهد فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شرطياً يثبت رجلاً أرضاً فيما تدوي صفارات الإنذار في المطار الرئيسي من العاصمة الأسترالية.

وذكر مسافرون أن المطار أغلق وهناك تواجد مكثف للشرطة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency