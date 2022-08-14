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إصابة سبعة مستوطنين بجروح جراء إطلاق نار على حافلة بالقدس المحتلة

2022-08-14

القدس المحتلة-سانا

أصيب سبعة مستوطنين إسرائيليين بجروح فجر اليوم جراء إطلاق نار على حافلة تقلهم بالقرب من حائط البراق في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن اثنين من المصابين وصفت حالتهما بالخطيرة.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة في البلدة القديمة وتجري عمليات بحث واسعة عن مطلق النار.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال خدمة لمخططاته الاستيطانية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة استمر من الخامس حتى الثامن من الشهر الجاري ما أدى إلى استشهاد 49 فلسطينياً بينهم 17 طفلاً و4 سيدات وإصابة نحو 360 بجروح.

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