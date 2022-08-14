الخارجية الروسية: الغرب يحاول إلصاق جرائم نظام كييف في محطة زابوروجيه بروسيا

موسكو- سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأنباء المضللة التي تتناقلها وسائل الإعلام الأمريكية حول محطة زابوروجيه النووية محاولة غربية جديدة لتبييض صفحة نظام كييف وإلصاق جرائمه بروسيا.

جاء ذلك في بيان للوزارة رداً على مقالات في صحيفتي وول ستريت جورنال وواشنطن بوست حول الوضع في محطة زابوروجيه حيث زعمتا مستندتين إلى تصريحات وزير الداخلية الأوكراني أنه “عندما تكون المحطة في أيدي متخصصين غير مؤهلين فإن السيناريو الكارثي لا مفر منه”.

وقالت الوزارة: إن “البيادق الإعلامية الأمريكية لا تفوت أي فرصة لنشر المعلومات المضللة ضد روسيا وهذه المرة حول محطة زابوروجيه” مشيرة إلى أن الصحيفتين لم تذكرا السبب الحقيقي لفشل زيارة البعثة الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي إلى المحطة كما أنهما تكرران دون تفكير الكذبة السخيفة لنظام كييف بأن القوات الروسية قصفت عمداً البنية التحتية للمحطة.

وأضافت الوزارة: “من الواضح أن رعاة كييف الغربيين لا يريدون أن يرى المجتمع الدولي الوجه الحقيقي للجماعات المسلحة الأوكرانية وأن يراقب الجرائم الهمجية للمتطرفين” لافتة إلى أن الجانب الروسي دعا الخبراء الدوليين لإجراء تحقيق شفاف حول ما يحيط بمحطة زابوروجيه النووية.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية وضعت المحطة تحت الحراسة المشددة لمنع استفزازات الكتائب النازية موضحة أنه لا يمكن إلا للأشخاص المشوشين ذهنياً برهاب روسيا أن يفترضوا أن الجيش الروسي سيضرب موقعاً نووياً يرابض عناصره فيه.

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