باريس سان جيرمان يفوز على مونبيلييه في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه مونبيلييه بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف فريق باريس سان جيرمان كل من اللاعبين فايالو ساكو بالخطأ في مرمى فريقه ونيمار “هدفين” وكيليان مبابي وريناتو سانشيز في الدقائق 39 و43 و51 و69 و85 على الترتيب بينما سجل لمونبيلييه كل من وهبي الخزري وتشاتو في الدقيقتين 58 و92 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط متصدراً جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي بينما تجمد رصيد مونبيلييه عند 3 نقاط في المركز الثامن.

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