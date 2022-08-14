موقع فرنسي: أوروبا ضربت نفسها بالعقوبات على روسيا

باريس-سانا

أكد موقع أغورافوكس الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي ضرب نفسه بفرض العقوبات على روسيا مشيراً إلى أن الروبل الروسي أصبح أقوى حتى مما كان عليه قبل العملية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفستي عن الكاتب كالمان شنور قوله في مقال نشر على الموقع الفرنسي “إن أوروبا بفرض عقوبات ضد روسيا تضرب نفسها” منتقداً بشدة تصريحات وزير المالية الفرنسي برونو لو مير حول أن العقوبات ضد روسيا كانت فعالة بشكل مرعب.

ولفت شنور إلى أنه منذ تلك اللحظة تعزز سعر صرف الروبل موضحاً أن هذا جاء بعد قرار موسكو بيع غازها بالروبل للدول غير الصديقة ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة الروسية.

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