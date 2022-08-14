روسيا تختبر سفينة عسكرية جديدة مسلحة بصواريخ كاليبر المجنحة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مرحلة الاختبارات لسفينة صاروخية جديدة طورت لصالح الجيش الروسي.

ونقل موقع قناة RT عن الخدمة الصحيفة للوزارة قولها في بيان اليوم إن “سفينة غراد الصاروخية الجديدة من فئة “بويان إم” التي صنعت لصالح أسطول بحر البلطيق توجهت إلى قاعدة مائية خارجية تابعة لشركة كرونشتاد الروسية ومن المفترض أن تبدأ مرحلة الاختبارات الحكومية عليها”.

يشار إلى أن سفينة غراد هي عاشر سفينة صاروخية يتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي لصالح الجيش وبدأ العمل على تطوير هذه السفينة عام 2017 وأنزلت إلى المياه أول مرة في أيلول 2021.

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