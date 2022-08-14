الدفاع الروسية: قوات كييف تواصل اتخاذ المدنيين دروعا بشرية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف نشرت أسلحة ثقيلة في بلدة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك وتتعمد قصف القوات الروسية متخذة من المدنيين دروعا بشرية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق ميخائيل ميزينتسيف في بيان اليوم “إن قوات كييف تحصنت في المناطق السكنية في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية ونشرت المدرعات وراجمات الصواريخ والمدفعية هناك وتقصف التجمعات السكنية المجاورة بشكل ممنهج لاستفزاز القوات الروسية وقوات دونيتسك واستدعاء قصفها لقتل المدنيين” مؤكداً أن نازيي قوات كييف يمنعون المدنيين من مغادرة منازلهم ويستخدمونهم دروعا بشرية.

وأضاف ميزينتسيف “إن النازيين يتحصنون في مبنى مدرسة الاقتصاد والهندسة في بلدة ياسنايا بوليانا في دونيتسك ويستخدمونها مستودعاً للذخيرة دون إجلاء سكان المنازل المجاورة كما احتلوا في مدينة نيكولايف روضة أطفال في شارع شوسينيا ونشروا فيها المدافع والذخيرة دون أن يجلوا سكان المناطق المجاورة عمدا لاتخاذهم دروعا بشرية”.

وتابع ميزينتسيف “إن مسلحي كتيبة القطاع الأيمن يتمركزون في مبنى مدرسة في مدينة غوتا بمقاطعة خاركوف مع تعمد عدم تحذير السكان المدنيين من وجودهم هناك”.

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