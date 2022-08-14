مقتل ثلاثة مهاجرين وإصابة آخرين برصاص الشرطة النمساوية

فيينا-سانا

قتل ثلاثة مهاجرين وأصيب آخرون بجروح إثر إطلاق شرطة الحدود النمساوية الرصاص على شاحنة في ولاية بورغنلاندأثناء محاولتها عبور الحدود مع سلوفاكيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية النمساوية غيرهارد كارنر قوله في بيان اليوم “إن شرطة الحدود في ولاية بورغنلاند أطلقت النار على شاحنة تقل مهاجرين غير شرعيين أثناء محاولتها عبور الحدود مع سلوفاكيا ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخرين بجروح” مشيراً إلى أن هذه الحادثة تظهر مرة أخرى الوحشية وانعدام الضمير لدى مافيات تهريب الأشخاص.

بدوره قال هلمت مربان المتحدث باسم شرطة بورغنلاند “تم العثور على عشرين شخصاً بينهم أطفال ونساء داخل صندوق الشاحنة الخلفي” مشيراً إلى أن عدداً من الضحايا يحملون الجنسية السورية.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية أعلنت في أيار الفائت تفكيك شبكة من المهربين قامت بتهريب عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من هنغاريا الى النمسا.

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