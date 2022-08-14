بيرمينوف: قبول نظام كييف المفاوضات مع روسيا مرهون بموافقة الغرب

موسكو-سانا

أكد عضو لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي دميتري بيرمينوف أن نظام كييف لن يقدم على المفاوضات مع روسيا دون إذن من الغرب مشيرا الى أنه لو قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شروط روسيا لحافظ على بلاده وشعبه.

ونقل موقع قناة RT عن بيرمينوف قوله اليوم إن “زيلينسكي يعتمد بشكل كامل على أمريكا وأوروبا وهو ليس شخصية مستقلة من حيث اتخاذ القرارات السياسية وينفذ كل ما يقولون له” مشيرا إلى أن الأمريكيين “قالوا بصراحة تامة إنهم سيقاتلون حتى آخر أوكراني وزيلينسكي ينفذ التعليمات التي يتلقاها من الخارج بالكامل وكل أفعاله تدل على ذلك”.

وأضاف بيرمينوف: إن المفاوضات بين موسكو وكييف يمكن أن تنقذ حياة الكثيرين وكان على زيلينسكي أن يلتزم بالشروط التي وضعتها روسيا منذ وقت طويل.

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